Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Татарстане за неделю вырос на 39 процентов

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Татарстане вырос на 39 процентов по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре РТ.

«За неделю выявлено 123 случая гриппа A (H1N1)-2009, 6 случаев гриппа B, 2 случая гриппа A нетипируемого», – отмечается в сообщении ведомства.

Всего за 49 неделю суммарно зарегистрировали 28 836 случаев ОРВИ и гриппа. В Роспотребнадзоре рекомендует соблюдать меры по профилактике гриппа и ОРВИ.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Татарстане вырос на 39 процентов по сравнению с прошлой неделей.

Отметим, что грипп начинается остро с резкого подъема температуры с сухим кашлем и першением в горле. Он сопровождается ознобом, болями в мышцах, головной болью, болью глазах,насморк наступает спустя пару дней.

ОРВИ начинается с насморка, чихания и заложенности носа, общие симптомы выражены слабо, температура тела нормальная.

Ранее «КВ» сообщали, что за десять дней Татарстан поднялся на 12 строчек в рейтинге привитого от гриппа населения. Ранее республика была на 74. Всего в республике вакцинировано 46,8% населения. 2-го декабря этот показатель составлял 44,7%. Лидером рейтинга стала Тыва с 63,1% привитого населения, а аутсайдером Мурманская область — 38,7%.