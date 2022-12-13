 За десять дней Татарстан поднялся на 12 строчек в рейтинге привитого от гриппа населения
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За десять дней Татарстан поднялся на 12 строчек в рейтинге привитого от гриппа населения

По России от гриппа привиты 51,3% от численности населения.

Республика
13 декабря 2022  16:40
Автор:
Ольга Ильина

В рейтинге регионов России по проценту привитого от гриппа населения по состоянию на 12 декабря Татарстан занял 62-е место. Ранее республика была на 74 – так, регион за 10 дней поднялся на 10 строчек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Всего в республике вакцинировано 46,8% населения. 2-го декабря этот показатель составлял 44,7%. Лидером рейтинга стала Тыва с 63,1% привитого населения, а аутсайдером Мурманская область – 38,7%.

В целом по России по состоянию на 12 декабря от гриппа привились 51,3% жителей страны от общей численности населения.

Напомним, 2-го декабря привитых россиян насчитывалось 49,5% от численности населения.

Ранее «КВ» сообщали, как уберечься от свиного гриппа, распространяющегося в Татарстане.

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