За десять дней Татарстан поднялся на 12 строчек в рейтинге привитого от гриппа населения

В рейтинге регионов России по проценту привитого от гриппа населения по состоянию на 12 декабря Татарстан занял 62-е место. Ранее республика была на 74 – так, регион за 10 дней поднялся на 10 строчек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Всего в республике вакцинировано 46,8% населения. 2-го декабря этот показатель составлял 44,7%. Лидером рейтинга стала Тыва с 63,1% привитого населения, а аутсайдером Мурманская область – 38,7%.

В целом по России по состоянию на 12 декабря от гриппа привились 51,3% жителей страны от общей численности населения.

Напомним, 2-го декабря привитых россиян насчитывалось 49,5% от численности населения.

Ранее «КВ» сообщали, как уберечься от свиного гриппа, распространяющегося в Татарстане.