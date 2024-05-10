Новым министром спорта Российской Федерации может стать уроженец Казани

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Республика
10 мая 2024  15:36
Автор:
Эндже Гарафиева

В России ожидается ротация должностных лиц министерства спорта. СМИ сообщают, что Олег Матыцин может покинуть свой пост после инаугурации Владимира Путина, которая предполагает отставку правительственной верхушки.

РБК пишет, что в этом случае два заместителя Олега Матыцина могут претендовать на повышение до главы Минспорта России.

Один из них – Азат Кадыров, который родился в Казани и был известен по ряду реализованных проектов в Министерстве по делам молодёжи Татарстана. Он руководил АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» и с февраля 2020 года является первым заместителем министра спорта России. Теперь речь идёт о том, что он может занять высокий пост. 

Второй претендент – Одес Байсултанов, третий — Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

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