Уроженец Лениногорска вошел в состав олимпийской сборной России по прыжкам с трамплина

Уроженец Лениногорска включен в окончательную заявку олимпийской сборной России по прыжкам с трамплина. Данил Садреев уже выступал на двух этапах Кубка мира.

Для самого 18-летнего Садреева Олимпиада в Пекине станет первой в его карьере. До этого он выступал на этапах Кубка мира, так на соревнованиях в польском городе Закопан он занял 21-е место, а вот результаты на этапе в австрийском Бишофсховене оказались хуже, там Садреев оказался 29-м.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что на Олимпийских играх в Пекине, которые стартуют 4 февраля выступят трое сноубордистов от Татарстана. Места в списке заняли Вик Вайлд, Милена Быкова и Владислав Хадарин.