Уроженец Марий Эл этой ночью нанёс несколько ножевых ранений полицейскому из Казани

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Город
25 апреля 2024  10:49
Автор:
Эндже Гарафиева

20-летний молодой человек, уроженец республики Марий Эл, предстанет перед судом за нападение на сотрудника полиции.

Сегодня ночью патрульная служба разнимала конфликт между группой молодых людей в Казани. Ссора переросла в потасовку.

На требования страж порядка прекратить противоправные действия зачинщики драки не реагировали. Тогда пришлось начать задержание всех участников для того, чтобы доставить в отдел полиции. 

Один из участников потасовки несколько раз вонзил нож в живот правоохранителя, а после скрылся с места преступления. Позже его задержали на Профсоюзной улице.

В медучреждении сообщили, что с полицейским все в порядке. Он восстанавливается.

Материалы дела переданы следователям, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

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