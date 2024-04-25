Уроженец Марий Эл этой ночью нанёс несколько ножевых ранений полицейскому из Казани

20-летний молодой человек, уроженец республики Марий Эл, предстанет перед судом за нападение на сотрудника полиции.

Сегодня ночью патрульная служба разнимала конфликт между группой молодых людей в Казани. Ссора переросла в потасовку.

На требования страж порядка прекратить противоправные действия зачинщики драки не реагировали. Тогда пришлось начать задержание всех участников для того, чтобы доставить в отдел полиции.

Один из участников потасовки несколько раз вонзил нож в живот правоохранителя, а после скрылся с места преступления. Позже его задержали на Профсоюзной улице.

В медучреждении сообщили, что с полицейским все в порядке. Он восстанавливается.

Материалы дела переданы следователям, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.