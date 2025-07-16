Уроженка Кукморского района прошла драфт в НХЛ

Татарстанская хоккеистка Фануза Кадирова прошла драфт в женскую НХЛ. Уроженку Кукморского района РТ выбрала команда «Оттава Чардж» в шестом раунде под 45-м номером, сообщает официальный сайт канадского клуба. Вместе с Кадировой однолетний контракт заключила ещё одна россиянка – Анна Шохина, выбранная во втором раунде под 13-м номером.

Фануза Кадирова за свою карьеру отыграла в ЖХЛ 355 матчей и набрала 439 (198+241) очков. Один раз хоккеистка выигрывала чемпионский титул, а в 2017-м году стала победительницей Универсиады.