Уроженка Кукморского района прошла драфт в НХЛ

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Спорт
16 июля 2025  08:34
Автор:
Эдгар Витковский

Татарстанская хоккеистка Фануза Кадирова прошла драфт в женскую НХЛ. Уроженку Кукморского района РТ выбрала команда «Оттава Чардж» в шестом раунде под 45-м номером, сообщает официальный сайт канадского клуба. Вместе с Кадировой однолетний контракт заключила ещё одна россиянка – Анна Шохина, выбранная во втором раунде под 13-м номером.

Фануза Кадирова за свою карьеру отыграла в ЖХЛ 355 матчей и набрала 439 (198+241) очков. Один раз хоккеистка выигрывала чемпионский титул, а в 2017-м году стала победительницей Универсиады.

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