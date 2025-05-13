Ушел из жизни бывший глава Нурлатского района Алмаз Ахметшин

Алмаз Ахметшин, первый вице-губернатор Смоленской области и бывший глава Нурлатского района Татарстана, скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Смоленской области Васили\ Анохина.

Уроженец села Бикулово Нурлатского района, Ахметшин окончил Казанский инженерно-строительный институт. Внес значительный вклад в развитие энергетики республики, участвуя в запуске нового энергоблока на Казанской ТЭЦ-1.

В 2023 году Алмаз Ахметшин перешел на новое место службы в Смоленскую область, где отвечал за стратегически важные направления жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса. Коллеги характеризуют его как профессионала с большим опытом работы в разных сферах.

Дата и место прощания с государственным деятелем пока не объявлены.