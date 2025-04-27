Ушел из жизни народный артист России Фидан Гафаров

На 82-м году жизни скончался выдающийся певец, народный артист России, Татарстана и Башкортостана Фидан Гафаров. О печальном событии сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров в своем Telegram-канале, поделившись теплыми воспоминаниями о творчестве артиста.

"Песня «Ҡышҡы романс» в исполнении Фидана Гафарова всегда была для меня чем-то родным и близким. Помню, как в детстве мама просила сделать погромче радио, когда звучал его голос", - написал Хабиров.

Фидан Гафаров оставил яркий след в культуре тюркских народов, его творчество стало связующим звеном между поколениями. Информация о причинах смерти не уточняется.

Прощание с артистом состоится 29 апреля:

• 10:00 - прощание в Башкирском академическом театре

• 11:00 - траурный митинг