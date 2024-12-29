Ушел из жизни Владимир Терехов, подводник-исследователь

В возрасте 78 лет скончался Герой России, моряк-подводник Владимир Терехов, известный своими участиями в испытаниях современных глубоководных аппаратов.

По информации пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга, Владимир Терехов всецело посвятил свою жизнь службе отечественному Военно-Морскому Флоту. Он командовал боевыми кораблями в дальних походах и обучал специалистов по обслуживанию морской техники, сообщает ТАСС.

Терехов начал свою службу на флоте в 1964 году в возрасте 18 лет. Уже к 23 годам он стал командиром штурманской боевой части на подводной лодке «С-11», а в 27 лет приступил к службе в экипаже атомного подводного ракетного крейсера «К-457». Позднее он занимал должность старшего помощника командира по боевому управлению на атомном крейсере «К-385».

С 1978 года Терехов служил в специальной воинской части Министерства обороны Советского Союза, а позже - Российской Федерации. В 1993 году он был удостоен звания Героя России по указу президента Бориса Ельцина за проявленное мужество и героизм во время выполнения специального задания, которое представляло собой опасность для жизни.