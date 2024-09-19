Усиление «на флажке»: «Рубин» довел количество легионеров до 13

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Под занавес летнего трансферного окна «Рубин» пополнил состав еще двумя легионерами, доведя их общее количество в ростере команды до 13. Уже третье окно подряд казанский клуб завершает в минусе, потратив на игроков больше, чем выручив за продажу. Подводим итоги минувшей трансферной кампании.

Оставшийся в Казани Даку сыграет с воспитанником «Баварии»

Без учета футболистов, вернувшихся в расположение «Рубина» из аренд, за летнее окно клуб подписал пятерых игроков: вратарей Артура Нигматуллина и Евгения Ставера, полузащитников Александара Юкича и Велдина Ходжу, нападающего Марвина Чуни. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает затраты в 4,7 млн евро, причем каждый из двух последних игроков в списке обошелся казанцам в 2 млн. Но и Ходжа, и Чуни подписали контракты с казанским клубом «на флажке» окна, в последний день.

21-летний Велдин Ходжа, опорный полузащитник, перешел в «Рубин» из хорватской «Риеки» в статусе капитана молодежной сборной Хорватии. Балканец успел пройти все этапы подготовки в системе академии «Риеки» и дебютировал за первую команду голом в кубковом матче против слабенького клуба «Дили». Дальше были аренда в клуб Первой лиги «Ориент 1919» с девятым местом в таблице, а также полгода в «Драговоляце» Высшей лиги, где хорват застолбил место в основе.

Летом 2022-го Ходжа вернулся в расположение «Риеки» и набрал в совокупности 93 матча во всех турнирах с 10 голами и тремя результативными передачами. 10 марта 2024 года опорник выдал один из самых ярких матчей в карьере, оформив хет-трик (!) в ворота «Осиека». Однако минувший сезон команда завершила лишь на второй строчке, отстав от чемпиона, загребского «Динамо», на восемь очков.

В расположение сборной хорват вызывается, начиная с возраста U17, а в молодежке успел дорасти до статуса капитана. Но в отборе на молодежный Евро Хорватия пока идет лишь третьей в группе G, отставая от первой строчки на целых пять очков. Переход Ходжи призван компенсировать травму другого новичка «Рубина», Александара Юкича, который выбыл на долгий срок.

23-летний Марвин Чуни родился в Германии, с 11 лет он находился в «Баварии», пройдя все уровни вплоть до дубля. В 2020-м Чуни отправился на сезон в Региональную лигу «Юго-Запад», где забил 23 мяча, еще через год оказался в «Падерборне», но не закрепился во Второй Бундеслиге, а последний сезон в Германии отыграл за «Саарбрюккен» в Третьей лиге. В июле 2023 года «Бавария» продала Чуни в итальянский «Фрозиноне» за 1 млн евро, к тому моменту форвард так и не набрал в свой актив ни одного матча за первую команду.

Летом 2023-го «Фрозиноне» в третий раз в своей истории готовился выступить в Серии А, сезоном ранее команда впервые взяла золото подэлитного дивизиона, а Чуни стал одним из самых дорогих новичков. Но инвестиция себя не оправдала: форвард набрал «1 + 1» в 22 играх, «Фрозиноне» не хватило одного очка для спасения в Серии А. Новый сезон итальянцы и вовсе начали с подвала Серии Б, поэтому Чуни поспешил принять предложение из России.

Летом казанцы сохранили свой главный актив в атаке - Мирлинда Даку. Теперь компанию в нападении ему составит его соотечественник: Чуни дебютировал за сборную Албании в октябре 2023-го.

Дюпин прочно осел на скамейке «Краснодара»

Стоит кратко рассказать о судьбе игроков, которые покинули «Рубин» минувшим летом. Последним трансфером «на выход» стала продажа Виталия Лисаковича в «Балтику» за 100 тысяч евро. За 2,5 года форвард так и не стал своим в Казани, а самый яркий отрезок игры продемонстрировал в пору выступления «Рубина» в Первой лиге. Первый же свой матч за «Балтику» Лисакович отметил ярким голом в ворота «Торпедо», который смело может тянуть на лучший гол сезона в лиге.

Вратарь Юрий Дюпин, ушедший в «Краснодар», проиграл борьбу за место в основе 22-летнему Станиславу Агкацеву. Пока что свой единственный матч Дюпин провел в Кубке России против «Пари НН», «засушив» соперника (1:0).

Но общий тренд последних трансферных окон для клуба грустный - расходы на игроков превышают доходы от продажи. Портал Transfermarkt оценил баланс в летнее окно этого года в минус 4,6 млн евро, зимнее 2024-го и летнее 2023-го в минус 7,95 млн каждое.