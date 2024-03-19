Услуги по родовым сертификатам в Татарстане получили более 7 тысяч молодых мам

В 2024 году 7,5 тысяч мам и малышей Татарстана воспользовались родовыми сертификатами. Объем перечисленных в медицинские организации средств составил более 84,5 миллионов рублей. Деньги направлены на оплату услуг, предоставленных в связи с беременностью и рождением детей.

news_top_970_100
Республика
19 марта 2024  11:34
Автор:
Ольга Иванычева

Родовой сертификат – это документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для родов, а также для наблюдения во время и после беременности. Электронный сертификат формируется при первом посещении в женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Сертификат может также оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка.

Все необходимые сведения для назначения выплаты Социальный фонд получает автоматически. Среди них данные о постановке на учет в женской консультации, а также данные о том, что роды успешно приняты и были оказаны услуги по профилактическому наблюдению ребенка в течение первого года жизни.

- Переход на электронную форму родового сертификата значительно упростил для медицинских работников процедуру заполнения документа, а для женщин отменил необходимость носить с собой и предъявлять бумажный бланк. - отметил управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Треть россиян планирует отправиться летом в путешествие
В одном из районов Татарстана школьным поварам выплатят по 50 тысяч рублей, чтобы удержать кадры
Из Франции юные циркачи из Казани привезли серебро конкурса
В этом году в Казани благоустроят 7 общественных пространств, их выбрали сами горожане
Дома Приволжского района завтра оставят без воды
Из-за ДТП с участием трех авто образовалась многокилометровая пробка, двое пострадали
Услуги по родовым сертификатам в Татарстане получили более 7 тысяч молодых мам
В Татарстане закрылась еще одна ледовая переправа