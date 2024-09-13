Установка шумозащитных экранов на мосту Миллениум завершена

На мосту Миллениум появились не совсем привычные, но необходимые, по словам властей города, элементы – шумозащитные экраны. Конструкции, протянувшиеся практически до буквы «М» на мосту, вызвали неоднозначную реакцию горожан.

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Городские власти уверены в необходимости экранов для комфорта жителей близлежащих районов, но некоторые казанцы сетуют на испорченный панорамный вид на Казанку. Полосы позволят снизить уровень шума от проезжающих по мосту 50 тысяч автомобилей в сутки на 34 децибела, доведя его до комфортных 50 дБ.

Напомним, что установка шумозащиты велась со стороны Ново-Савиновского района. Общая протяженность конструкций составила 730 метров.