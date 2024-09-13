Установка шумозащитных экранов на мосту Миллениум завершена

news_top_970_100
Город
13 сентября 2024  18:04
Автор:
Эндже Гарафиева

На мосту Миллениум появились не совсем привычные, но необходимые, по словам властей города, элементы – шумозащитные экраны. Конструкции, протянувшиеся практически до буквы «М» на мосту, вызвали неоднозначную реакцию горожан.

 Фото: © соцсети 

Городские власти уверены в необходимости экранов для комфорта жителей близлежащих районов, но некоторые казанцы сетуют на испорченный панорамный вид на Казанку. Полосы позволят снизить уровень шума от проезжающих по мосту 50 тысяч автомобилей в сутки на 34 децибела, доведя его до комфортных 50 дБ.

Напомним, что установка шумозащиты велась со стороны Ново-Савиновского района. Общая протяженность конструкций составила 730 метров.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Фарид Мухаметшин: «Китай для Татарстана остается одним из важнейших партнеров»
В Казани прошел концерт, вдохновленный татарским эпосом
В Старо-Татарской слободе откроется «Мозаика культур»
В Старо-Татарской слободе откроется «Мозаика культур»
Татарстанцев приглашают поддержать масштабную акцию и рассказать в видео о своих добрых поступках
Установка шумозащитных экранов на мосту Миллениум завершена
Установка шумозащитных экранов на мосту Миллениум завершена
Свалка под Альметьевском разрастается с каждым днем
Свалка под Альметьевском разрастается с каждым днем
День рождения пророка Мухаммада отметят в Казани и в древнем городе Болгар
Выходные в Казани: что посмотреть и как развлечься 14-15 сентября
Выходные в Казани: что посмотреть и как развлечься 14-15 сентября