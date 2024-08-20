Утонувшим на озере Комсомольское в Дербышках оказался молодой иностранец

Трагедия произошла вечером на озере Комсомольское в поселке Дербышки. По информации «Татарстан-24», 24-летний студент из Камеруна утонул, купаясь в неположенном месте.

Молодой человек вместе с двумя друзьями решил искупаться напротив оборудованного пляжа, несмотря на запрещающие аншлаги. Спасатели, заметив компанию, пытались предупредить их об опасности, но из-за языкового барьера студенты не поняли предупреждений.

Во время купания один из молодых людей нырнул и не смог вынырнуть. Спасатели незамедлительно начали поисково-спасательные работы, к которым были привлечены водолазы. К сожалению, студента удалось найти только спустя длительное время и констатировать смерть.