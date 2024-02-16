Утренняя зарядка как борьба за показатели демографии

14 февраля в Республиканском избирательном штабе кандидата на должность Президента России Владимира Путина состоялось не очень характерное для этого места мероприятие. Обычно здесь говорят о предвыборных технологиях и о том, как еще можно улучшить жизнь граждан. Однако на этот раз мероприятие носило явно выраженную спортивную направленность - это был интерактивный мастер-класс «За спорт! За здоровый образ жизни!» И попав в штаб, нельзя было не обратить внимания на юношей и девушек в нарядной спортивной форме. Где-то на форме мелькал логотип «Единой России». Это был актив регионального избирательного штаба национального лидера.

По сути, там происходила обычная зарядка. Однако тех, кто ее проводил, обычными тренерами никак нельзя было назвать. Спортивные титулы первого долго перечислять - заслуженный мастер спорта России, пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира по хоккею с шайбой. Однако для каждого любителя хоккея уже только его имя и фамилия - Данис Зарипов - сами говорят за себя. Кроме прочего, спортсмен является доверенным лицом кандидата Владимира Путина.

В роли второго тренера выступила член инициативной группы избирателей, а также вице-президент Федерации синхронного плавания РФ, заслуженный тренер РФ по легкой атлетике Ольга Павлова.

Перед началом упражнений Зарипов отметил их важность: «Бодрая зарядка - это самое правильное начало дня. Я прекрасно понимаю, насколько спорт важен для человеческого организма». Физкультура напрямую связана с нацпроектами. Чем больше людей в стране занимаются физической подготовкой, тем лучше демографическая ситуация в стране и меньше нагрузка на здравоохранение.

Зарядка состояла из самого простого комплекса упражнений. Впрочем, Зарипов смог удивить присутствовавших (в том числе и опытную в деле тренировок Павлову), начав с упражнения для ушей. Интересно, однако, разминаются хоккеисты. В целом же продемонстрированный комплекс укрепляет все группы мышц.