 Утром в Казани образовались 9-балльные пробки
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Утром в Казани образовались 9-балльные пробки

Движение затруднено в центре города.

Город
12 декабря 2022  09:25
Автор:
Ольга Ильина

Сегодня, 12 декабря, на улицах столицы Татарстана в утренний час пик образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс.Пробки».

Заторы возникли в центре Казани – Пушкина, Лево-Булачная, Салимжанова, Московская, Чернышевского. Также движение было затруднено на улицах Вишневского и Ершова.

На момент публикации этого материала затрудненность движения в городе оценивалась уже в 7 баллов.

Ранее «КВ» сообщали, что сегодня, 12 декабря, в Татарстане прогнозируются небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололед. Ветер местами может достигать порывами до 15-18 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов по Цельсию.

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