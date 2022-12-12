Утром в Казани образовались 9-балльные пробки

Сегодня, 12 декабря, на улицах столицы Татарстана в утренний час пик образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс.Пробки».

Заторы возникли в центре Казани – Пушкина, Лево-Булачная, Салимжанова, Московская, Чернышевского. Также движение было затруднено на улицах Вишневского и Ершова.

На момент публикации этого материала затрудненность движения в городе оценивалась уже в 7 баллов.

Ранее «КВ» сообщали, что сегодня, 12 декабря, в Татарстане прогнозируются небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололед. Ветер местами может достигать порывами до 15-18 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов по Цельсию.