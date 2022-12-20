В Мензелинске из-за взрыва газа в частном доме пострадал человек

Сегодня в Мензелинске взорвался, а затемзагорелся частный дом. В результате происшествия у дома вылетели окна, двери, а также оторвалась крышу. Момент взрыва попал на видео.

На место прибыли пожарные. Они установили, что горит одноэтажный кирпичный дом с мансардой

размерами 8×10 метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ. В результате пожара пострадал 59-летний мужчина, его госпитализировали.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Ранее «КВ» сообщали, что на пожаре в Лениногорске погибли два человека. Во время разборки конструкций спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Причина пожара устанавливается.