 В Мензелинске из-за взрыва газа в частном доме пострадал человек
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В Мензелинске из-за взрыва газа в частном доме пострадал человек

Момент взрыва попал на видео.

Республика
20 декабря 2022  13:10
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня в Мензелинске взорвался, а затемзагорелся частный дом. В результате происшествия у дома вылетели окна, двери, а также оторвалась крышу. Момент взрыва попал на видео.

На место прибыли пожарные. Они установили, что горит одноэтажный кирпичный дом с мансардой 
размерами 8×10 метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ. В результате пожара пострадал 59-летний мужчина, его госпитализировали.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Ранее «КВ» сообщали, что на пожаре в Лениногорске погибли два человека. Во время разборки конструкций спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Причина пожара устанавливается.

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