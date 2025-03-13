Утвердили порядок проведения Ураза-байрама в Татарстане

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Республика
13 марта 2025  16:40

В сельских мечетях Татарстана праздничный намаз в честь Ураза-байрама начнется через 30 минут после восхода солнца. Такие рекомендации были даны Духовным управлением мусульман Республики Татарстан, чтобы верующие могли соблюсти все традиции праздника в соответствии с исламскими канонами.  

Для тех, кто не сможет лично присутствовать в мечетях, телеканалы «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» организуют прямую трансляцию праздничной проповеди муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. Это позволит большему числу мусульман присоединиться к торжествам и услышать наставления духовного лидера.  

Ураза-байрам — это особый день, когда верующие выражают благодарность Всевышнему за возможность пройти испытание постом в месяц Рамадан. Праздник символизирует милосердие, единство и щедрость, а его традиции объединяют мусульман по всему миру.  

Духовное управление мусульман РТ призывает всех верующих отметить этот день в молитве, добрых делах и в кругу близких людей.

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