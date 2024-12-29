Увеличили выплаты для опекунов детей-инвалидов в России

В России размер выплат по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами I группы с детства увеличен до 10 тысяч рублей для неработающих граждан, ухаживающих за ними. Это решение было принято на основании указа Президента Российской Федерации Владимира Путина и касается всех категорий опекунов.

Ранее такие выплаты в размере 10 тысяч рублей предоставлялись только родителям и опекунам, не имеющим постоянной занятости или работающим неполный рабочий день. Остальные получали лишь 1,2 тысячи рублей. С недавними изменениями в законодательстве, теперь возможность получения данной выплаты доступна всем категориям опекунов, при условии подтверждения факта ухода за ребенком-инвалидом или инвалидом I группы.