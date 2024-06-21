Узбекистан изъявил желание представить на БРИКС+ в Казани шелковые изделия

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Россия/Мир
21 июня 2024  09:29
Автор:
Эндже Гарафиева

Узбекистан представит на форуме БРИКС+ в Казани свою продукцию – изделия из натурального шелка.

В рамках выставки будут представлены шелковые одеяла, ковры ручной работы, подушки и постельное белье. 
Все изделия производятся из шелковых нитей, получаемых на собственных плантациях. Компания «Кумыш Тола» ежегодно сажает 500-600 тысяч тутовых деревьев, которые служат кормом для 6 тысяч коробок тутовых шелкопрядов. Производство составляет около 300-400 тонн сырого кокона в год. 

Предприятие планирует вывести свою продукцию на российский рынок, что позволит увеличить доход от экспорта и укрепить торговые отношения между двумя странами.

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