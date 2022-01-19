В 2021 году число больных COVID-19 выросло в два раза

В 2021 году число больных COVID-19 по сравнению с предыдущим годом выросло в два раза. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина на итоговой коллегии ведомства.

Спикер рассказала, что подъем заболеваемости в республике в прошлом году наблюдался дважды. Летом рост числа заразившихся был незначительным, зато осенью отмечалось рекордное количество ковиднобольных.

«В результате число зарегистрированных случаев превысило уровень 2020 года в 2 раза», — отметила Патяшина.

Также глава ведомства добавила, что 2021 год в борьбе с коронавирусом для республики оказался наиболее сложным за весь период пандемии.

Ранее «КВ» писали, что в Татарстане пока не планируют вводить новые ограничении из-за распространения омикрона.