 В 2021 году число больных COVID-19 выросло в два раза
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В 2021 году число больных COVID-19 выросло в два раза

В республиканском Роспотребнадзоре отметили, что прошедший год в борьбе с вирусом оказался наиболее сложным.

Республика
19 января 2022  12:00
Автор:
Ольга Полякова

В 2021 году число больных COVID-19 по сравнению с предыдущим годом выросло в два раза. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина на итоговой коллегии ведомства.

Спикер рассказала, что подъем заболеваемости в республике в прошлом году наблюдался дважды. Летом рост числа заразившихся был незначительным, зато осенью отмечалось рекордное количество ковиднобольных.

«В результате число зарегистрированных случаев превысило уровень 2020 года в 2 раза», — отметила Патяшина.

Также глава ведомства добавила, что 2021 год в борьбе с коронавирусом для республики оказался наиболее сложным за весь период пандемии.

Ранее «КВ» писали, что в Татарстане пока не планируют вводить новые ограничении из-за распространения омикрона.

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