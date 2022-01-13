В прошлом году татарстанцы застраховались более чем на 23 млрд рублей

За 9 месяцев 2021 года татарстанцы застраховались на 23,5 млрд рублей, сообщает Банк России.

Совокупный размер страховых премий в РТ, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, вырос на 5,6%. Такой рост связан с увеличением премий по автокаско на 20,2%, а также по добровольному личному страхованию.

Был отмечен рост премий по страхованию от болезней и несчастных случаев – на 9,8%, до 3,3 млрд рублей.

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