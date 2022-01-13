 В прошлом году татарстанцы застраховались более чем на 23 млрд рублей
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В прошлом году татарстанцы застраховались более чем на 23 млрд рублей

Общий размер страховых премий в РТ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,6%.

Республика
13 января 2022  20:25
Автор:
Николай Лукоянов

За 9 месяцев 2021 года татарстанцы застраховались на 23,5 млрд рублей, сообщает Банк России.

Совокупный размер страховых премий в РТ, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, вырос на 5,6%. Такой рост связан с увеличением премий по автокаско на 20,2%, а также по добровольному личному страхованию.

Был отмечен рост премий по страхованию от болезней и несчастных случаев – на 9,8%, до 3,3 млрд рублей.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как без промедления и заявлений оформить больничные и пособия по уходу за ребенком, а также как вырастут социальные выплаты в 2022 году.

 

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