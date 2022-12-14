 В 2023 году в Казани оцифруют все муниципальные услуги
news_header_top_970_100

В 2023 году в Казани оцифруют все муниципальные услуги

Сейчас из 98 муниципальных услуг в электронном виде предоставляются 66.

Город
14 декабря 2022  08:45
Автор:
Эдуард Салихов

В следующем году в столице Татарстана оцифруют все муниципальные услуги. Это позволит сократить срок их оказания, сообщил замруководителя исполкома города Радик Шафигуллин.

По его словам, на сейчас из 98 муниципальных услуг в электронном виде предоставляются 66. Отметим, что с начала года казанцы подали свыше 186 тыс. заявлений, 77% из которых — по цифровым каналам.

«2022-й был объявлен Президентом республики Годом цифровизации. <...> Мы видим, что сделано многое, но до конца не дожали», — отметил мэр города Ильсур Метшин. 

Ранее «КВ» сообщали, что в казанском ИТ-парке им. Рамеева прошло гашение марки в честь Года цифровизации. В мероприятии поучаствовали зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева и глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. Количество промаркированных конвертов — 250 тыс. штук.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани за вторник задержали 3 нетрезвых водителей
Проспект Ямашева в Казани признали самой дорогой торговой улицей России
Новогодняя елка обойдется жителям Казани в 950-2710 рублей
Власти РТ планируют законодательно закрепить право участников СВО на бесплатную юрпомощь
В Татарстане прожиточный минимум увеличат до 12 219 рублей
В Татарстане после ДТП с автобусом, в котором пострадала 11-летняя девочка, возбудили уголовное дело
Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и 8 градусов мороза
В 2023 году в Казани оцифруют все муниципальные услуги