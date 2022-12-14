В 2023 году в Казани оцифруют все муниципальные услуги

В следующем году в столице Татарстана оцифруют все муниципальные услуги. Это позволит сократить срок их оказания, сообщил замруководителя исполкома города Радик Шафигуллин.

По его словам, на сейчас из 98 муниципальных услуг в электронном виде предоставляются 66. Отметим, что с начала года казанцы подали свыше 186 тыс. заявлений, 77% из которых — по цифровым каналам.

«2022-й был объявлен Президентом республики Годом цифровизации. <...> Мы видим, что сделано многое, но до конца не дожали», — отметил мэр города Ильсур Метшин.

Ранее «КВ» сообщали, что в казанском ИТ-парке им. Рамеева прошло гашение марки в честь Года цифровизации. В мероприятии поучаствовали зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева и глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. Количество промаркированных конвертов — 250 тыс. штук.