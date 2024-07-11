В 2024 году в РТ появятся 3 новых объекта культуры и 15 отремонтированных

В этом году в Татарстане построят три новых объекта культуры и отремонтируют еще 15 в рамках национального проекта «Культура», заявила министр культуры РТ Ирада Аюпова в прямом эфире Центра управления регионом РТ.

По словам министра, 2024 год станет завершающим годом реализации национального проекта, который за время своего существования принес значительные результаты. В частности, посещаемость учреждений и объектов культуры в республике выросла на 40%, что во многом стало возможным благодаря федеральному проекту «Пушкинская карта».

«Пушкинская карта» стала реальным прорывом в привлечении молодежи в сферу культуры. За первый квартал 2024 года молодежь приобрела в Татарстане свыше 438 тысяч билетов по «Пушкинской карте» на сумму почти 167 млн рублей, подчеркнула Ирада Аюпова. Министр также отметила успех инициативы «Семейный абонемент», позволяющей семьям получать скидки и бонусы при посещении государственных учреждений культуры.

В 2023 году Татарстан был признан литературным флагманом России, что стало возможным благодаря появлению современных модельных библиотек, особенно в сельских районах республики. Они превратились в любимые места отдыха и развития как для детей и подростков, так и для взрослых и пожилых людей.

В текущем году в Татарстане пройдут множество ярких фестивалей, первым из которых станет кряшенский «Питрау» 13 июля в Мамадышском районе. 19 июля эстафету примет этно-модерн-фестиваль «КАРА КҮЗ».