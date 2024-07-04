В 2024 году в РТ снизилось число обращений граждан из-за укусов клещей

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, в текущем году наблюдается снижение количества обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей.

За период с начала года до 3 июля 2024 года в медучреждения республики обратились 5517 человек, что на 11,5% ниже показателя прошлого года. Однако, несмотря на снижение, уровень обращений не выходит за рамки средних многолетних показателей.

Наибольшее количество укусов клещами зафиксировано в Казани (1326 случаев), Набережных Челнах (784 случая), Нижнекамске (507 случаев) и Альметьевском районе (471 случай).

Исследования 2518 клещей, снятых с людей, показали, что 18,5% из них были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). Возбудитель клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) обнаружен в 0,12% клещей.

В Республике Татарстан зарегистрированы 3 случая заболевания ИКБ и 3 случая заражения КВЭ, из которых один местный случай зарегистрирован в Бугульминском районе.

Для предупреждения распространения клещевых заболеваний проведены противоклещевые обработки на площади 2917,2 га, включая территории летних оздоровительных лагерей и мест массового отдыха. Контроль эффективности обработок показал отсутствие клещей на площади 1846,8 га.

Ситуация с клещевой инфекцией в республике находится под контролем Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.