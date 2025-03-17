В 2025 году на капитальный ремонт жилья в Казани выделено 4,1 млрд рублей

В 2025 году в Казани планируется капитальный ремонт 226 многоквартирных домов, что улучшит условия проживания для 67 тысяч жителей. На эти цели выделено 4,1 млрд рублей, как сообщил председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Василий Лысачкин на деловом понедельнике в мэрии.

В рамках программы в 141 доме будет заменено 459 лифтов, что почти в три раза больше, чем в предыдущем году. Работы уже начались в 20 домах. Также запланированы ремонт систем отопления (46 домов), кровель (56 домов), фасадов (26 домов), утепление фасадов (22 дома) и установка узлов погодного регулирования (10 домов). В двух домах будут обновлены противопожарные системы.

Комплексный ремонт пройдет в 16 домах, на что выделено 676 млн рублей.

Кроме того, в Казани продолжается ремонт бывших общежитий. В этом году будет отремонтировано восемь таких зданий.

Сезонные работы планируется завершить до 15 августа, а все работы по капитальному ремонту — до 1 ноября. Финансирование программы осуществляется из бюджетов Татарстана и Казани, а также за счет средств собственников жилья.

Минимальный тариф на капитальный ремонт в Татарстане составляет 8,47 рубля за квадратный метр. С 2008 года в Казани отремонтировано более 4 тысяч домов. В рамках последней краткосрочной трехлетней программы за 2023–2025 годы будет отремонтировано 612 домов.