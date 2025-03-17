В столице РТ в 2025 году заменят почти 500 лифтов

В рамках программы капитального ремонта в Казани в 2025 году планируется заменить 459 лифтов в 141 многоквартирном доме. Об этом на традиционном деловом понедельнике в мэрии сообщил председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома города Василий Лысачкин.

Замена лифтового оборудования занимает значительную часть бюджета программы капремонта: в 2024 году на эти цели было направлено 18,7% средств, а в 2025 году доля увеличилась до 40%.

Основной акцент сделан на микрорайоне Азино, где массовое строительство велось в начале 1990-х годов. Срок эксплуатации лифтов в этих домах превысил 25 лет, что делает их замену критически важной для обеспечения безопасности жителей.

Работы по замене лифтов должны быть завершены к третьему кварталу 2025 года. Подрядчиком выступает компания «Лифтстрой», которая уже приступила к работам в 20 домах. В двух домах работы завершены, и проведены государственные комиссии. В среднем замена одного лифта занимает до трех недель.

Мэр города Ильсур Метшин подчеркнул важность своевременной замены лифтов:

— В этом году 40% сметы уйдет на замену лифтов. Основной фокус — это Азино, где лифты эксплуатируются уже более 25 лет. Это предельный срок, и мы массово меняем оборудование. В этом году мы планируем заменить в три раза больше лифтов, чем в прошлом — 459 единиц.

Своевременная замена лифтового оборудования не только повышает уровень безопасности, но и улучшает качество жизни жителей многоквартирных домов. Это особенно важно для микрорайонов, где инфраструктура активно развивалась несколько десятилетий назад.

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