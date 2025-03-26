В 2025 году в Казанской агломерации отремонтируют более 21 км дорог

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Казанской агломерации запланированы масштабные работы по ремонту и модернизации дорожной сети. Всего в текущем году подрядные организации приступят к строительно-монтажным работам на 17 объектах общей протяженностью свыше 21 км, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Ключевые объекты ремонта

В Казани будет проведен капитальный ремонт участка улицы Амирхана Еники (от Вишневского до Товарищеской в Вахитовском районе). Всего в столице Татарстана планируется обновить 12 дорожных участков .

В Верхнеуслонском районе отремонтируют отрезок трассы «Казань – Ульяновск» (Соболевское – Чулпаниха, км 6,1 – км 8,1).

В Высокогорском районе пройдет реконструкция автодороги «Алан-Бексерь – Ислейтарский лесхоз» (км 4,3 – км 8,8).

В Лаишевском районе завершится 2-й этап капремонта трассы Среднее Девятово – Татарский Янтык (км 1,0 – км 8,8 и км 11,0 – км 12,5).

Эффект от реализации проекта

Выполнение этих работ позволит достичь целевых показателей нацпроекта:

52,23% – доля дорог регионального значения в нормативном состоянии;

85,27% – доля обновленной дорожной сети в крупных городских агломерациях.

Реализация проекта направлена на повышение безопасности дорожного движения и улучшение транспортной доступности в регионе.

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