 В 48 школах Татарстана из-за гриппа и ОРВИ на разобщение вывели 142 класса
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В 48 школах Татарстана из-за гриппа и ОРВИ на разобщение вывели 142 класса

Полностью закрытых школ из-за вспышки инфекций пока нет.

Республика
14 декабря 2022  15:17
Автор:
Роза Габитова

В 48 татарстанских школах из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ на разобщение вывели 142 класса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики. 

Как рассказали в ведомстве, на разобщение школьников выводят при не менее 20% заболевших в классе. 

В республике ежедневный утренний медфильтр проходят порядка 483,9 тыс. учеников и более 32 тыс. учителей. За сегодняшний день его не прошли 154 ребенка, а с начала учебного года — 9301.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что из-за роста в Татарстане заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции, в Нижнекамской ЦРМБ были введены ограничительные противоэпидемиологические мероприятия.

 

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