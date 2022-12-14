В 48 школах Татарстана из-за гриппа и ОРВИ на разобщение вывели 142 класса

В 48 татарстанских школах из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ на разобщение вывели 142 класса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.

Как рассказали в ведомстве, на разобщение школьников выводят при не менее 20% заболевших в классе.

В республике ежедневный утренний медфильтр проходят порядка 483,9 тыс. учеников и более 32 тыс. учителей. За сегодняшний день его не прошли 154 ребенка, а с начала учебного года — 9301.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что из-за роста в Татарстане заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции, в Нижнекамской ЦРМБ были введены ограничительные противоэпидемиологические мероприятия.