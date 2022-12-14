 В нижнекамской больнице ввели ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ
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В нижнекамской больнице ввели ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ

Теперь родственникам запрещается посещать пациентов в стационарных отделениях.

Республика
14 декабря 2022  12:44
Автор:
Карина Кострулева

Из-за роста в Татарстане заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции, в Нижнекамской ЦРМБ были введены ограничительные противоэпидемиологические мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Теперь, по новым правилам, родственникам запрещается посещать пациентов в стационарных отделениях. Тех, кто ухаживает за тяжелыми пациентами будут допускать только по решению лечащего врача с соблюдением всех мер. Также передачи для пациентов будет строго в отведенное время в специальных пунктах приема. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что сейчас в Татарстане идет рост заболеваемости ОРВИ, в том числе, гриппом. В настоящее время в регионе преобладает тип H1N1, или в простонародье — свиной грипп. Главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов рассказал о путях передачи вируса и прививках.

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