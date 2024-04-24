В аэропорту Казани задержали киберпреступника

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Город
24 апреля 2024  13:20
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани правоохранители задержали иностранного мужчину, который подозревается в совершении преступления в области компьютерной информации. Он пытался улететь в Узбекистан, но при пограничном контроле его попросили задержаться для выяснения обстоятельств.

46-летнего иностранца обвиняют в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.

В пограничной службе казанского аэропорта сообщили, что это уже 29 случай, когда они выявляют лица, находящиеся в федерально или международном розыске.

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