В аэропорту Казани задержали киберпреступника

В Казани правоохранители задержали иностранного мужчину, который подозревается в совершении преступления в области компьютерной информации. Он пытался улететь в Узбекистан, но при пограничном контроле его попросили задержаться для выяснения обстоятельств.

46-летнего иностранца обвиняют в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.

В пограничной службе казанского аэропорта сообщили, что это уже 29 случай, когда они выявляют лица, находящиеся в федерально или международном розыске.