В Алексеевском районе «ГАЗель» насмерть сбила пешехода

8 ноября 2025  11:43

7 ноября на дороге Алексеевского района произошла трагическая авария, унесшая жизнь пешехода. По предварительной информации Госавтоинспекции по Республике Татарстан, 22-летний водитель автомобиля «ГАЗель» не выбрав безопасную скорость для движения и сбил пешехода, который переходил дорогу неустановленном месте.

Фото: Госавтоинспекция РТ

В результате наезда мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными условиями и переходить проезжую часть только в разрешенных местах.

