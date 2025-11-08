В Алексеевском районе «ГАЗель» насмерть сбила пешехода

7 ноября на дороге Алексеевского района произошла трагическая авария, унесшая жизнь пешехода. По предварительной информации Госавтоинспекции по Республике Татарстан, 22-летний водитель автомобиля «ГАЗель» не выбрав безопасную скорость для движения и сбил пешехода, который переходил дорогу неустановленном месте.

Фото: Госавтоинспекция РТ

В результате наезда мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными условиями и переходить проезжую часть только в разрешенных местах.