В Альметьевске девушка пыталась украсть в магазине колбасу и косметику. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Во время патрулирования по закрепленному маршруту, сотрудники Альметьевского ОВО получили информацию о срабатывании тревожной сигнализации в торговом центре по улице Ленина. Прибыв по адресу, персонал ТЦ указал на посетительницу, которая похитила товар из магазина.

Работники гипермаркета рассказали, что по видеомонитору наблюдали за происходящим в зале и заметили, как некая девушка, оглядываясь, набирала со стеллажей в свою сумку мясные продукты и косметику. Часть товара она оставляла в руках и на кассе оплатила только его. После чего направилась к выходу, но была остановлена охраной магазина.

Патрульный экипаж задержал злоумышленницу. Ей оказалась ранее судимая за кражу уроженка города Лениногорска 25-ти лет. Похищенный ею товар изъяли, а в отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Кража».