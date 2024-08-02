В Альметьевске с 3 августа стартует мероприятие «Лига форум: лето»

В Татарстане на территории Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти» с 3 по 19 августа пройдет студенческое образовательное мероприятие «Лига форум: лето».

Участие планируют принять порядка 2 тысяч студентов из РТ и других регионов России, к примеру, из таких городов как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Донецк, Белгород.

Среди участников будут лидеры патриотических объединений, члены добровольческих движений, представители медиасферы и предприниматели. Еще на мероприятии соберутся, к примеру, творческие коллективы, спортсмены, молодые ученые.

- Всего будет три смены, на которых участники встретятся с авторитетными экспертами и профессионалами высокого уровня, - сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. - Запланированы спортивные занятия, творческие встречи, стратегическая сессия с проректорами по воспитательной работе и молодежной политике вузов. Будут участвовать представители государственной власти и бизнеса, общественные и культурные деятели.

Отметим, что данное мероприятие - это флагманский проект студенчества региона, реализуемый РМОО «Лига студентов РТ». Форум проводится с 2014 года при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.