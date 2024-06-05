В Альметьевске собаки загрызли больше 20 косуль

За последний год в Альметьевске от лап бродячих собак погибли 23 косули. Об этом сообщили местные лесники, выражая озабоченность по поводу угрозы, которую представляют бездомные собаки для местной фауны.

Проблема усугубляется тем, что собаки собираются в стаи и становятся вершинными хищниками, вытесняя естественных хищников из их ниши. Эта ситуация вызвала тревогу среди местных властей, которые признали необходимость улучшения программы по контролю за бездомными животными, основанной на принципах ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат).

В Альметьевске активизировалась деятельность собаколовов, курируемая несколькими ведомствами. Однако каждое сообщение об отлове на городских онлайн-платформах вызывает бурные дебаты среди горожан.

Местный житель Сергей Галлямов, который заботится о группе собак в заброшенном огороде, утверждает, что его подопечные не покидают территорию без его сопровождения, обеспечивая некоторый контроль над их действиями.

«Эти собаки здесь живут, их здесь кормят, все нормально. К нам приезжали участковые, полиция, мы с ними общались. Кабаны здесь, бывает, ходят. Всю зиму ходили», – рассказал местный житель.