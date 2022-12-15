В Альметьевске водитель «ВАЗа» на скорости врезался в столб — погиб пассажир

Сегодня, 15 декабря, в Альметьевске произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

22-летний водитель «ВАЗа» по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на «встречку» и врезался в столб. В результате аварии погиб передний пассажир отечественного авто. Водитель получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане после ДТП с автобусом, в котором пострадала 11-летняя девочка, возбудили уголовное дело. Авария произошло вчера в Высокогорском районе. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.