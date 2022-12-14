 В Татарстане после ДТП с автобусом, в котором пострадала 11-летняя девочка, возбудили уголовное дело
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В Татарстане после ДТП с автобусом, в котором пострадала 11-летняя девочка, возбудили уголовное дело

Авария произошла вчера в Высокогорском районе.

Республика
14 декабря 2022  09:25
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане возбуждено уголовное дело после ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика по статье «Нарушение правил дорожного движения». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ. 

Авария произошло вчера в Высокогорском районе. В результате ДТП пострадала 11-летняя девочка. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее «КВ» сообщали, что в ДТП на трассе М-7 с участием «Камаза» погиб водитель иномарки, который выехал на «встречку». Пассажирка легковушки получила травмы.

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