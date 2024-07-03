В Альметьевске выступят российские звёзды шоу-бизнеса

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Республика
3 июля 2024  17:38
Автор:
Эндже Гарафиева

С 19 июля по 4 августа в Альметьевске пройдет фестиваль «Каракуз», который обещает стать ярким событием лета. В программе - концерты, театральные представления, выставки, мастер-классы, спортивные мероприятия и многое другое.

Хедлайнерами фестиваля станут популярные артисты: Дмитрий Маликов, МОТ, Олег Митяев и Антоха МС.

В рамках «Каракуз» гостей ждут площадки с этнической музыкой, джазовые импровизации, модные показы, а также гастрономические фестивали.

Финальным аккордом фестиваля станет большой джазовый концерт на городском пляже 4 августа, где выступят все звезды «Каракуз».

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