В Альметьевске задержан руководитель исполкома города по подозрению в мошенничестве

Как стало известно «Татар-информу», в Набережных Челнах силовики задержали руководителя исполнительного комитета Альметьевска Айнура Исхакова. Его подозревают в крупном мошенничестве, связанном с рекультивацией карьеров. По предварительным данным, ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается в 2,6 млн рублей.

Следствие предполагает, что в 2017 году, занимая должность директора Департамента экологии и природопользования Альметьевского района, Исхаков подписал договор с местным предпринимателем на проведение работ по рекультивации карьеров вблизи деревень Юкале, Новое Суркино, Холодная Поляна, Кузайкино и Новотроицкое. Однако, как утверждается, работы так и не были выполнены, несмотря на выделенные средства.

В связи с этим в отношении Айнура Исхакова и предпринимателя было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время ведется расследование.

Айнур Исхаков родился в 1982 году в селе Калейкино Альметьевского района Татарстана. В 2010 году он окончил Институт экономики, управления и права по направлению «Финансы и кредит». С июня 2021 года Исхаков занимал должность руководителя исполнительного комитета Альметьевска.

Этот инцидент стал очередным в череде расследований, связанных с коррупцией и злоупотреблениями в сфере государственных заказов. Ситуация вызывает широкий общественный резонанс, учитывая высокую должность задержанного и масштабы предполагаемого ущерба.

По материалам «Татар-информ».