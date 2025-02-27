В Альметьевске задержан руководитель исполкома города по подозрению в мошенничестве

news_top_970_100
Республика
27 февраля 2025  09:16

Как стало известно «Татар-информу», в Набережных Челнах силовики задержали руководителя исполнительного комитета Альметьевска Айнура Исхакова. Его подозревают в крупном мошенничестве, связанном с рекультивацией карьеров. По предварительным данным, ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается в 2,6 млн рублей.  

Следствие предполагает, что в 2017 году, занимая должность директора Департамента экологии и природопользования Альметьевского района, Исхаков подписал договор с местным предпринимателем на проведение работ по рекультивации карьеров вблизи деревень Юкале, Новое Суркино, Холодная Поляна, Кузайкино и Новотроицкое. Однако, как утверждается, работы так и не были выполнены, несмотря на выделенные средства.  

В связи с этим в отношении Айнура Исхакова и предпринимателя было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время ведется расследование.  

Айнур Исхаков родился в 1982 году в селе Калейкино Альметьевского района Татарстана. В 2010 году он окончил Институт экономики, управления и права по направлению «Финансы и кредит». С июня 2021 года Исхаков занимал должность руководителя исполнительного комитета Альметьевска.  

Этот инцидент стал очередным в череде расследований, связанных с коррупцией и злоупотреблениями в сфере государственных заказов. Ситуация вызывает широкий общественный резонанс, учитывая высокую должность задержанного и масштабы предполагаемого ущерба.  

По материалам «Татар-информ».

news_right_column_240_400
Новости
Чем опасны «ветряночные» вечеринки
Профилактика и диагностика заболеваний ЖКТ: когда обращаться к гастроэнтерологу?
Куюки соединят с трассой М7 для снижения пробок
«Масленица в Казани 2025: яркие гулянья, блины и традиционные забавы для всей семьи»
«Масленица в Казани 2025: яркие гулянья, блины и традиционные забавы для всей семьи»
Татарстанцам вернули почти 2,8 млн рублей за излишне начисленные ЖКУ
Главный врач «Рубина» Михаил Бутовский покинул клуб
В чем секрет счастья семьи Тукаевых?
В чем секрет счастья семьи Тукаевых?
В Татарстане пресечено нарушение режима охраны заказника «Голубые озера»