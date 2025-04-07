В Альметьевске закрыли рентген-кабинет стоматологии за нарушения

Рентгеновский кабинет стоматологической клиники «Альдент» в Альметьевске приостановил работу на месяц по решению Роспотребнадзора. Причиной стали грубые нарушения санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Выявленные нарушения:

Просрочен технический паспорт кабинета (срок действия истек 30 июня 2023 года )

Отсутствовал контроль эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования

В отношении клиники составлены административные протоколы, кабинет опечатан. Работа будет возобновлена только после устранения всех нарушений.