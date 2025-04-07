В Альметьевске закрыли рентген-кабинет стоматологии за нарушения

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Республика
7 апреля 2025  15:18

Рентгеновский кабинет стоматологической клиники «Альдент» в Альметьевске приостановил работу на месяц по решению Роспотребнадзора. Причиной стали грубые нарушения санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Выявленные нарушения:

  • Просрочен технический паспорт кабинета (срок действия истек 30 июня 2023 года)

  • Отсутствовал контроль эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования

В отношении клиники составлены административные протоколы, кабинет опечатан. Работа будет возобновлена только после устранения всех нарушений.

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В Альметьевске закрыли рентген-кабинет стоматологии за нарушения
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