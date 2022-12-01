В Альметьевском районе РТ водитель КАМАЗа устроил смертельное ДТП

Вчера, 30 ноября, в 18:10 на 81 километре автодороги Челны — Заинск — Альметьевск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Водитель КАМАЗа, по предварительным данным, разворачиваясь не убедился в безопасности маневра, не учел ширину проезжей части в результате чего создал препятствие ехавшей по «встречке» легковушке. В результате аварии 64-летний водитель «КИА» и его 47-летний пассажир от скончались на месте.

Ранее «КВ» сообщали, что в Нижнекамске пьяный водитель сбил пешехода на «зебре» и скрылся с места ДТП. В результате аварии пострадавшего доставили в больницу. Виновнику ДТП грозит штраф 30 тыс. рублей, лишение прав от 1,5 до 2 лет, арест на 15 суток.