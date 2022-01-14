В Альметьевском районе в аварии погибли два человека, пятеро пострадали

В Альметьевском районе Татарстана на трассе столкнулись отечественный автомобиль Lada Granta и микроавтобус Ford Transit. В результате аварии пять человек получили увечья, два человека погибли. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

На пятом километре автодороги Кузайкино – Нурлат водитель Lada Granta выехал на «встречку» и столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте, водитель и четверо пассажиров Ford Transit получили травмы разной степени тяжести.

Проводится прокурорская проверка, соблюдали ли участники ДТП требования безопасности дорожного движения.