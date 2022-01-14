 В Альметьевском районе в аварии погибли два человека, пятеро пострадали
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В Альметьевском районе в аварии погибли два человека, пятеро пострадали

Водитель отечественного автомобиля выехал «на встречку» и столкнулся с микроавтобусом.

Республика
14 января 2022  08:28
Автор:
Ольга Ильина

В Альметьевском районе Татарстана на трассе столкнулись отечественный автомобиль Lada Granta и микроавтобус Ford Transit. В результате аварии пять человек получили увечья, два человека погибли. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

На пятом километре автодороги Кузайкино – Нурлат водитель Lada Granta выехал на «встречку» и столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте, водитель и четверо пассажиров Ford Transit получили травмы разной степени тяжести.

Проводится прокурорская проверка, соблюдали ли участники ДТП требования безопасности дорожного движения.

Новости
В Альметьевском районе в аварии погибли два человека, пятеро пострадали
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