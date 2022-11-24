В Атнинском районе спасли семью рысей, заблудившихся в строящейся лагуне для навоза

В селе Большая Атня Атнинского района Татарстана в строящейся лагуне для навоза оказалась заблудившаяся семья рысей с двумя котятами. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по биоресурсам.

Операцию по спасению животных организовали начальник межрайонного отдела Госкомитета Равиль Хадиев, охотовед Ильдар Валиуллин, начальник комплекса Айрат Садриев и главный ветеринар совхоза «Тукаевский» Ильдар Сабиров.

«Для начала мы их успокоили, накормив мясом. Соорудили лестницу и выпустили в естественную среду обитания», — заявил Равиль Хадиев.

Казанский охотник рассказал «Казанским ведомостям», что обычно рыси не опасны для людей.

«Они предпочитают не встречаться с человеком вовсе. Это осторожные животные, им всегда проще уйти. Чтобы рысь напала на человека, ее нужно загнать в угол и тыкать палкой», — рассказал собеседник.