 В Атнинском районе спасли семью рысей, заблудившихся в строящейся лагуне для навоза
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В Атнинском районе спасли семью рысей, заблудившихся в строящейся лагуне для навоза

Сейчас животные находятся в естественной среде обитания.

Республика
24 ноября 2022  14:40
Автор:
Эдуард Салихов

В селе Большая Атня Атнинского района Татарстана в строящейся лагуне для навоза оказалась заблудившаяся семья рысей с двумя котятами. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по биоресурсам. 

Операцию по спасению животных организовали начальник межрайонного отдела Госкомитета Равиль Хадиев, охотовед Ильдар Валиуллин, начальник комплекса Айрат Садриев и главный ветеринар совхоза «Тукаевский» Ильдар Сабиров.

«Для начала мы их успокоили, накормив мясом. Соорудили лестницу и выпустили в естественную среду обитания», — заявил Равиль Хадиев.

Казанский охотник рассказал «Казанским ведомостям», что обычно рыси не опасны для людей. 

«Они предпочитают не встречаться с человеком вовсе. Это осторожные животные, им всегда проще уйти. Чтобы рысь напала на человека, ее нужно загнать в угол и тыкать палкой», — рассказал собеседник.

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