В Атнинском районе Татарстана открылся обновленный детский лагерь «Чулпан». На капитальный ремонт было потрачено около 100 млн рублей. Всего обновили четыре спальных корпуса, медпункт, столовую, банно-прачечный комплекс, КПП и клуб. Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

Фото: © https://minmol.tatarstan.ru

«После ремонта лагерь сможет принимать до 128 ребят за одну смену. Отмечу, что это единственный детский лагерь в районе и поэтому его обновление и функционирование особо важно для населения Атни», — заявил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

По словам министра, уже в этом году в лагере запланировано проведение трех смен по естественно-научному, спортивному и художественно-творческому направлениям.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казанском Кремле пройдет бесплатный детский лагерь. Лагерь пройдет с 26 июня по 1 июля. Детей и подростков ждут лекции и практические занятия. Каждый день смены будет посвящен определенному профилю: это история, наука, культура и ремесло. Участники смогут погрузиться в историю Казанского Кремля и открыть ее для себя с новой стороны.