В Авиастроительном районе города закроют проезд нескольких участков работы

В Авиастроительном районе Казани будут введены временные ограничения для движения транспорта и пешеходов на нескольких улицах. С 20 мая по 21 июля около домов №13а и №16 на улице Челюскина будет ограничен доступ к части дороги и полностью перекрыт тротуар.

Кроме того, с 22:00 25 мая до 5:00 26 мая проезд будет закрыт на участке улицы Лядова у перекрестка с улицей Челюскина.

Еще одно полное закрытие проезжей части запланировано с 22:00 8 июня до 5:00 9 июня, оно затронет участок от здания №16 по улице Челюскина до улицы Лядова.

Эти меры необходимы для проведения капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей, как уточнили в комитете по внешнему благоустройству.