В Болгаре 27 июня пройдет Поволжский этно-рок фестиваль «Хранители»

В столице древнего Болгара под открытым небом состоится масштабное музыкальное событие — Поволжский этно-рок фестиваль «Хранители». Ожидается, что он соберет более 20 тысяч зрителей. Организаторы позиционируют его как одно из ключевых событий в регионе на ближайшие годы, приуроченное к объявленному президентом Году единства народов России.

В программе — восемь часов живой музыки в этно-фолк-рок стилистике, с 15:00 до 23:00. На сцене выступят как известные отечественные рок-коллективы, так и молодые исполнители. Среди хедлайнеров: группы «ЧИЖ», «Мельница», «Нейромонах Феофан». Специальные гости — легендарные этнические исполнители Huun-Huur-Tu, известные горловым пением. Также в афише: «Волга-Волга», GAUGA, «ЖиваGо», Rhenium и Inverno Orchestra. Ведущим выступит казанский шоумен Артем Рычев.

Для фестиваля смонтируют современную площадку с профессиональным светом и звуком (системы Meyer Sound Panther и премиальный бэклайн), будет организована онлайн-трансляция (ожидается более 100 тысяч зрителей). Мероприятие поддерживают правительство Татарстана, администрация Спасского района, Продюсерский центр Big Twin Music и молодежное медиа «КАЕН».