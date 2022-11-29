 В БСМП Челнов провели сразу трем пациентам операцию на сердце, пораженное генетическими заболеваниями
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В БСМП Челнов провели сразу трем пациентам операцию на сердце, пораженное генетическими заболеваниями

Врачи провели уникальную сложнейшую операцию.

Республика
29 ноября 2022  11:32
Автор:
Ольга Ильина

В БСМП Набережных Челнов спасли трех пациентов 33, 57 и 65 лет с генетическими заболеваниями сердца. Им диагностировали гипертрофическую кардиомиопатию – это когда мышцы сердца увеличиваются в несколько раз, что препятствует полноценному оттоку крови и в любой момент может привести к внезапной остановке сердца.

«Одышка была такая, что я уже не мог собственного ребенка носить на руках», - вспоминает 33-летний пациент, цитирует его Горздрав Челнов.

Кардиохирурги выполнили септальную миоэктомию – операцию по удалению утолщенных участков сердечной мышцы. Благодаря уникальной операции пациенты с аномалиями сердца имеют шанс жить, не боясь, что «вечный двигатель» даст сбой.

Ранее «КВ» сообщали, что в БСМП Набережных Челнов ввели современный метод лечения внутричерепных гематом – через прокол в бедре. В России подобные операции выполняют в единичных медицинских центрах, подчеркнули в больнице.

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