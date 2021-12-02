В Бугульме собутыльники прижгли грудь пенсионера утюгом и ограбили его

В Бугульме местные жители избили и прижгли грудь 65-летнего пенсионера утюгом. После чего ограбили его. Об этом сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Бугульминскому району.

По данным следствия, информация о преступлении поступила от сотрудников больницы, в которой оказался пострадавший. Накануне случившегося пенсионер распивал алкоголь с незнакомыми людьми в квартире общего знакомого. Именно там произошел конфликт из-за ревности.

После этого мужчины нанесли ему телесные повреждения, прижгли утюгом, обыскали карманы его куртки и нашли ключи от квартиры и машины. Из жилища преступники вынесли телевизор, который сразу продали, и продукты питания. Также они хотели продать автомобиль пенсионера. За освобождение злоумышленники требовали автомобильную доверенность

В настоящее время подозреваемые задержаны. На них завели уголовные дела по статье «Кража».

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