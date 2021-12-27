 В Бугульме угарным газом в квартире отравились два ребенка
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В Бугульме угарным газом в квартире отравились два ребенка

Родители в момент происшествия были дома, не пострадали. 

Истории
27 декабря 2021  08:32
Автор:
Эдуард Салихов

В Бугульме угарным газом в квартире отравились 8-летний мальчик и 5-летняя девочка. Их госпитализировали в местную ЦРБ со средней степенью тяжести. Родители в момент происшествия были дома, не пострадали. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

На момент проверки, внутридомовое газовое оборудование находилось в рабочем состоянии, утечки газа найдено не было. Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана насмерть отравились угарным газом мужчина и женщина. Сосед погибших был госпитализирован с признаками отравления в ГБК № 7.

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