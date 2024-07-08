В Бугульминском районе Татарстана расцвел клубничный рай на 1,5 га

Рифат Мавлимшин, начинающий фермер из Спасского сельского поселения Бугульминского района, превратил свой участок в настоящий ягодный рай, пишет «Татар-информ». Несколько лет назад он вместе с семьей начал выращивать клубнику в огороде, а затем арендовал землю и расширил производство. Сегодня 1,5 гектара земли занято клубничными плантациями.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

Мавлимшин предлагает более 30 сортов клубники, в том числе популярный «Азия», отличающийся болезнеустойчивостью и крупными ягодами, а также «Анаис» с особенным ароматом и нежностью. Продукция реализуется на городском рынке под брендом «Бугульминский ягодно-овощной экологический сад».

Для ухода за клубникой используется укрывная пленка и специальная система полива. В планах фермера – участие в грантовых проектах для дальнейшего развития хозяйства. Помимо клубники, на участке выращиваются арбузы, дыни, помидоры, огурцы и перец.