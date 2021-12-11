В Буинске мужчину арестовали на два месяца за наезд на автоинспектора

В Буинске на два месяца арестовали 28-летнего мужчину за наезд на автоинспектора в попытках скрыться от сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

По данным ведомства, во время патруля, экипаж ДПС заметил тонированный автомобиль и потребовал водителя остановиться. Однако тот не выполнил требование инспекторов и начал увеличивать скорость. Он остановился, когда оказался за пределами Буинска. Тогда, автоинспекторы попытались задержать нарушителя, встав впереди и сбоку. Они предупредили о том, что будут стрелять, но мужчина никак не отреагировал и, заблокировав двери, начал движение и сбил одного из сотрудников. Второй автоинспектор стрелял по колесам машины нарушителя, но даже так он продолжил управлять автомобилем.

Вскоре злоумышленника задержали и выяснили, что он не имеет водительских прав. На него завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани сотрудники ГИБДД выписали 36 протоколов любителям тонировки. О слете «тонировщиков» автоинспекторы узнали из соцсетей.